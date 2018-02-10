ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Учёные «перелистывают» интересные страницы из глубин веков

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Лиза Булычева. Сегодня я расскажу вам о научных открытиях способных пролить свет на некоторые загадки древнего мира.

Учёные открыли новую группу древних людей, которые жили на территории древней Северной Америки. Помог им в этом анализ ДНК останков девочки, которая умерла 11,5 тысячи лет назад.

В Израиле в горной пещере археологи обнаружили половину челюсти человека, который жил почти 200 тысяч лет назад. Это самые древние человеческие останки, найденные за пределами Африки.

На юге Мексики археологи нашли останки людей, похороненных почти 2,5 тысячи лет назад. Это открытие поможет больше узнать о первых поселениях на территории страны.

Египетские археологи обнаружили гробницу возрастом почти 4,5 тысячи лет. В ней захоронена сановница, которая жила при пятой династии фараонов.

В Перу изучают мумии XIX века. Их нашли во время прокладки новых газопроводов в Лиме. Рядом обнаружили необычные предметы, которые могут многое рассказать об их владельцах.

Учёные воссоздали лицо девушки, которая жила 9тысяч лет назад. Её останки обнаружили в Греции, в одной из пещер.

Новую находку продемонстрировали Израильские археологи. Это глиняная печать правителя Иерусалима. Возраст артефакта 2700 лет.

В Каире продолжается строительство Большого египетского музея. У входа уже установлена статуя фараона Рамзеса второго. Для этого пришлось строить новую дорогу.

В столице Ливана представили древности, которые похитили и вывезли из страны ещё во времена гражданской войны. Найти их удалось благодаря усилиям нескольких стран.

Мексиканские учёные обнаружили крупнейшую в мире затопленную пещеру.

В Египте начали собирать скелет динозавра. Кости доисторического ящера нашли в Ливийской пустыне. Известно, что жил он 80 миллионов лет назад и относился к ранее неизвестному виду.

Исторические реликвии на дне моря обнаружили мексиканские археологи. Недалеко от портового города Сисаль затонули военный голландский корабль XVIII века и британский пароход XIX. В морских глубинах скрывался и старинный маяк.