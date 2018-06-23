ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Учиться могут все, или Йога для лица продлевает молодостьВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Беспомощные люди, или Неверие в собственные силы
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День за днём с «Арктик-ТВ»23.06.18 14:05

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Учиться могут все, или Йога для лица продлевает молодость

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ».  В студии - Юлия Копанева.

Одна из самых сложных вещей для слепых детей - выучить шрифт Брайля. Чтобы облегчить им задачу, в австралийском Сиднее открыли специализированный обучающий лагерь.

Новая обучающая программа для детей с аутизмом в Западной Австралии приносит позитивные изменения. Всего через несколько недель специальных занятий некоторые дети начинают использовать в речи целые предложения, а другие впервые отправляются в школу.

Дети-езиды в Ираке пытаются вернуться к нормальной жизни после того, как бежали из плена одной террористической банды. В специальном центре психологи их заново учат любви и гуманности.

Балет дарит надежду девочкам, живущим в одной из самых опасных фавел Рио-де-Жанейро. Там, где привычнее пули, чем балерины одна неправительственная организация обучает детей танцу.

Индийский продавец чая бесплатно обучает более 70 детей из трущоб города Каттак. Причём маленькие ученики приходят на занятия не по наставлению родителей, а из-за чувства голода.

В Бельгии придумали, как хотя бы на несколько часов оторвать детей от компьютеров и телевизоров и отправить их гулять на улицу. В этом, как ни удивительно, помогли телевизионные каналы.

Австралийские специалисты высаживают исчезающие виды растений в ботаническом саду. А помогают им дети. Так ботаники хотят приобщить подрастающее поколение к защите природы.

Как стать счастливым знает профессор психологии из Йельского университета. Её лекции стали самыми популярными за 300-летнюю историю учебного заведения.

Раненых филиппинских солдат лечат от физических и психологических травм йогой смеха. Ценители йоги считают её полезной как для тела, так и для ума. А теперь в США становится всё популярнее йога для лица. Люди надеются, что она сможет продлить молодость.

Если вам за 70, болят колени и локти, то самое время начать танцевать. Именно так исцеляют свои недуги некоторые тайваньские бабушки и дедушки.

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Volk
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