ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Удивительные разработки - бумага из опавших листьев и одежда, которая «растёт» вместе с ребёнкомВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: О чём говорит наше раздражение?
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Удивительные разработки - бумага из опавших листьев и одежда, которая «растёт» вместе с ребёнком

Всем привет, вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Аня Чайникова и Дима Ероха.

Компания «Samsung» представила карантинные технологические новинки. Среди них телевизор со встроенной функцией домашнего фитнес-тренера, возможностью совершать видеозвонки и подключаться к рабочему компьютеру. Также компания выпустила пульт управления на солнечных батареях.

Во время пандемии люди стали меньше заниматься спортом в тренажёрных залах, предпочитая тренировки дома или на улице. Какой будет тенденция в 2021 году, рассказала известный фитнес-эксперт из Калифорнии.

Британский стартап разработал одежду, которая «растёт» вместе с ребёнком. Благодаря большому количеству складок она может удлиняться и расширяться на несколько размеров, вплоть до семи.

В Германии разработали экологичную поисковую систему, похожую на «Google». Её создатели говорят, что доходы от неё идут на высадку деревьев, а также на выработку электричества.

Украинский студент придумал способ превращать опавшие листья в бумагу. Экологичные эксперименты Валентина Фречки начались, когда ему было 16 лет. Он пробовал перерабатывать листья дома, а сейчас житомирский завод уже выпускает бумагу по его технологии.

Австралийцы из-за пандемии стали чаще переезжать в сёла и деревни. Однако у многих нет опыта в ведении сельского хозяйства. В рамках специального проекта новичкам помогают бывалые фермеры.

В стране завершился сезон экспорта скота. И в отличие от других отраслей, эта сфера чувствует себя достаточно хорошо на фоне пандемии. Это позволило продолжить обучать новое поколение ковбоев. Давайте познакомимся с юношей из Западной Австралии, который уже превращается в профессионала, хотя впервые сел на лошадь в начале 2020 года.

Также в Австралии возрождают овцеводство. Отрасль много лет страдала от засухи и уменьшения поголовья скота. Теперь же всё большему количеству ферм требуются профессиональные стригали. И этому мастерству стало обучаться всё больше женщин.

Покормить осла, покататься на нём и отведать его молока. Под Киевом открылась единственная в Украине ослиная ферма.

Любовь индийцев к воздушным змеям оборачивается бедой для птиц. После недавнего фестиваля пострадали десятки пернатых.

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Igor Maltsev
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