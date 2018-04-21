ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Удивительный мир транспортных средств – от рикши до мобильной капсулы

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости». В студии - Юлия Копанева. В Дубае начали тестировать беспилотные мобильные капсулы, которые станут новым общественным транспортом Эмирата. Инновационные кабинки работают на электричестве, каждая из которых может перевозить до десяти пассажиров.

А на улицы Мехико выехали десятки британских двухэтажных автобусов. У них низкий уровень вредных выбросов и просторные, удобные салоны. Власти города закупили их, чтобы люди охотнее пересаживались с автомобилей на общественный транспорт.

Велорикши – неотъемлемый вид городского транспорта столицы Бангладеш. Но водителям этих простых средств передвижения приходится непросто. Многие из них не могут получить лицензии. Также им запрещают выезжать на некоторые улицы.

Эксцентричная таксистка из Флоренции делает жизнь маленьких пациентов - больных раком немного ярче. Она бесплатно возит их и их родителей в красочном автомобиле.

Отсутствие свидетельств о рождении – большая проблема для многих жителей отдалённых районов Австралии. В Северной территории организовали временный офис, чтобы выдать необходимые документы сотням человек, не имеющих на руках важного удостоверения.

113-летний паровоз привлекает туристов в индийский город Шимла. Он возит их по старинной железной дороге среди живописных красот Гималайских гор.

Канатная дорога в Боливии в этом году войдёт в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в мире. Её протяжённость - 30 километров .

А в Нидерландах, тем временем, появилась «музыкальная» дорога. Когда машины едут по ней со скоростью 60 километров в час и больше, раздаётся громкая музыка. Нововведение призвано повысить безопасность на дороге, но местным жителям оно мешает спать.

Индийские женщины-байкеры завершили мотопробег под названием «Дорога в Меконг». За 56 дней они объехали несколько штатов Индии и побывали в шести других странах. Цель поездки - пропагандировать женский туризм.

Британский изобретатель «человек-ракета» Ричард Браунинг пролетел в своём реактивном костюме по самому быстрому в мире зиплайну. В этот раз он стремился не установить рекорд скорости, а протестировать новые возможности своего костюма.

Кенийские умельцы дают вторую жизнь старым автошинам. Они делают из них сандалии и подошвы для ботинок. Такую обувь даже экспортируют в европейские страны.

В Италии появились необычные работники - два андроида. Один встречает гостей в отеле, а второй помогает продавать автомобили.