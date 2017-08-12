ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Удивительный мир животных и людей, или Пчелиная пасека у штаб-квартиры ООН

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Жительница Перу превратила свой дом в приют для больных и покалеченных собак. Она подбирает их на улицах Лимы, где таких бедолаг огромное множество.

А жительница Австралии основала волонтёрскую службу, которая доставляет пожилым людям в больницы их домашних питомцев. Многим пациентам тяжело переносить разлуку с любимыми животными.

Пожилой японец надеется сократить число бездомных кошек в стране. Два раза в год он путешествует с десятью персидскими кошками по разным городам и старается пробудить в людях любовь к животным.

73-летний житель ЮАР посвятил всю свою жизнь детям. Он учит их гимнастическим трюкам на лошадях. Мужчина был одним из первых темнокожих мастеров конкура, участвовавших в международных чемпионатах. Теперь он хочет, чтобы дети тоже добились успеха в этом виде спорта.

На железнодорожной станции в Брюсселе снова открылась выставка костей мамонта. Предполагается, что это привлечёт внимание людей к богатому геологическому наследию Бельгии. В этой небольшой стране было обнаружено неожиданно много останков древних животных.

ООН продолжает прилагать усилия по восстановлению численности пчёл на планете. Самый яркий тому пример – новая пасека прямо у штаб-квартиры организации.

Мэр одного мексиканского городка женился на крокодиле. Согласно старинной традиции, такая церемония нужна для хорошего улова и обильного урожая.

Мода на кошачьи кафе охватила уже много стран мира, в том числе и Чили. Но там пушистые обитатели заведения задерживаются лишь до тех пор, пока не обретут новых хозяев.

Задолго до того, как пушистые коты и кошки стали звёздами интернета, они были компаньонами древних людей. Недавнее ДНК-исследование показало, что тысячи лет назад эти животные уже были помощниками человека.

Пражский зоопарк отправил в степи Монголии ещё одну партию лошадей. Программу по восстановлению подвида дикой лошади ведут в зоопарке более 25 лет.

Две большие панды станут новой достопримечательностью берлинского зоопарка. Медведи прибыли в столицу Германии из Китая, который сдаёт этих животных в аренду.