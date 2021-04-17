ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Ульи с пчёлами в парке Нью-Йорка и сахарная эйфория в парке Лос-АнджелесаВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Денежная зависимость, или Вечное напряжение
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Ульи с пчёлами в парке Нью-Йорка и сахарная эйфория в парке Лос-Анджелеса

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Дима Ероха.

Как лужица грязи может помочь предсказать извержения Этны, самого активного вулкана Европы. Учёные говорят, что это возможно. Нужно просто измерить концентрацию газов.

В Нью-Йорке всё популярнее такое занятие, как пчеловодство. Один из предпринимателей привозит к Центральному парку пчелиные семьи в ящиках. И к его фургону сразу выстраивается длинная очередь.

Сингапурцы теперь могут заказать доставку продуктов или других товаров роботом-курьером. Пока обслуживают клиентов только две «умные» машины.

Одна итальянская школьница стала знаменитой благодаря тому, что посещает онлайн-уроки не из дома, а со склонов горы в окружении коз её отца.

Пока в восточноевропейский регион только приходит весеннее тепло, на севере Индии лето уже в полном разгаре. С наступлением жары в одном из городов вырос спрос на глиняные горшки.

Британский ветеран, несмотря на свои 89 лет, катается на роликовых коньках по двору. Но делает это не ради удовольствия, а чтобы собрать деньги для нуждающихся семей с детьми. Люди уже пожертвовали более 36 тысяч фунтов стерлингов.

Спортклуб для пожилых продолжает работу в Пекине, несмотря на то, что оборудование в нём сделали десятилетия назад. Более того, занимаются там в основном люди старше 60.

Индийская деревня Нингел осталась единственной в штате Манипур, где хранят традицию древнего метода добычи соли. Но и там она может скоро исчезнуть, поскольку ремесло приносит слишком мало денег.

Египетский певец и музыкант ходит по улицам Каира и исполняет разные мелодии, пародируя звук саксофона. Прохожие улыбаются.

Новый тематический парк в Лос-Анджелесе предлагает погрузиться в сахарную эйфорию. Его украсили гигантскими конфетами, кексами и мороженым. А дополняют экспозицию экспонаты в виде сказочных животных.

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