ХОРОШИЕ НОВОСТИ: «Умная» трость помогает слепым, а на юго-западе Индии обильно цветут розовые кувшинки

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил Клепиков.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Индийские рыбаки на юге страны остались без работы из-за конфликтов с ВМС Шри-Ланки. Тогда женщины создали фермы и теперь хорошо зарабатывают себе на жизнь.

Шотландский городок Истерхаус долгие годы считался неспокойным и неблагополучным. Ситуация там постепенно исправляется. Обрести душевное равновесие людям помогает и общественный сад, где можно хорошо провести время с детьми.

Один австралиец открыл частный спортзал для юных боксёров. Он не только даёт детям возможность тренироваться, но и готовит их к взрослой жизни.

1 октября – Международный день против принудительного извлечения органов. Эта дата стала значимой для иркутянки и этнической китаянки Надежды Лай. Её семья пережила ужасы китайской Культурной революции, и, по словам Надежды, уничтожение культурного наследия Поднебесной происходит и сейчас - в форме подавления древних духовных практик, одной из которых уже много лет занимается она сама.

«Умная» трость для слепых, разработанная во Франции, не просто сообщает о препятствии на дороге. Она также скажет, с какой стороны оно находится. А ещё устройство знает, когда приедет нужный автобус.

На юго-западе Индии обильно цветут розовые кувшинки. Полюбоваться ими приезжают туристы со всей страны.

Итальянскую Тоскану теперь можно увидеть с высоты птичьего полёта. Местный предприниматель предлагает туристам полетать на воздушном шаре или вертолёте, чтобы увидеть регион с нового ракурса.

В Краевом музее Хабаровска можно познакомиться с жизнью города царских времён. Самый крупный город Дальнего Востока построен в тайге, и в нём причудливо отразилось соседство с Китаем и Японией.

Пешеходы во втором по величине городе Дании ходят буквально по воздуху. По крайней мере, так кажется. На дорогах Орхуса появились 3D-зебры с оптической иллюзией.

Компания «Rolls-Royce» показала фотографии будущего электрокара «Spectre. Он станет первой машиной бренда на электрической тяге.

То ли забег, то ли прогулка. В Лондонском зоопарке устроили соревнования трёх гигантских черепах. Впрочем, не ради спортивных достижений. Просто рептилии шли в новый вольер и заодно посостязались.