ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Увлечения, которые делают нашу жизнь ярче и лучше

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Дима Ероха и Аня Чайникова.

Когда-то индейским женщинам-чолитам в Боливии жилось непросто, поскольку их считали низшим классом. Но времена меняются: их традиции входят в моду, а труд всё больше ценится.

Жительница индийского села обучилась традиционному мастерству плетения из бамбука, а потом привлекла к этому занятию и соседок. Теперь женщины приносят дополнительный доход своим семьям.

В Зимбабве девушка стала тренером-любителем по тхэквондо. Она старается увлечь этим боевым искусством девочек и мальчиков. Так зимбабвийка надеется решить проблемы наркомании и детских браков.

В Австралии пожилые поклонники футбола освоили пешую версию этой игры. Это позволяет им вести активный образ жизни, не создавая чрезмерной нагрузки на организм.

В Гонконге новое поколение ловцов змей сохраняет жизнь пойманным рептилиям. Старые змееловы продают своих пленников ресторанам, а молодые отдают в ботанический сад.

7-летний угандиец прославился благодаря тому, что развит не по годам. Он изучает теорию авиации и уже трижды летал на лёгком самолёт вторым пилотом.

От шоссе – к небесам. Знаменитое пакистанское искусство росписи грузовиков теперь не ограничивается украшением автотранспорта. Художник из Карачи взялся разрисовывать лёгкие самолёты.

Кенийский адвокат и по совместительству боксёр учит жителей трущоб защищать себя не только на улицах, но и в судах. Он надеется, что его уроки помогут людям найти себя и выбрать правильный путь.

Венгерский инженер разрабатывает «умные» протезы конечностей, работающие с помощью искусственного интеллекта. Он сам лишился рук из-за менингита. Теперь пытается разработать устройства, которые реагировали бы интуитивно и в реальном времени.

В одной боснийской деревне уже несколько лет витает дух Скандинавии. Произошло это благодаря мужчине, который полюбил саги о викингах. Он решил превратить дом детства в жилище скандинавского воина и теперь мастерит там топоры и луки со стрелами.