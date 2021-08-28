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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.08.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: В Африку - с лыжами, в греческую пещеру – к роботу-экскурсоводу

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дима Ероха.

Отпуск в Африке обычно ассоциируется с пальмами и сафари-турами. Но на одном курорте в гористом Королевстве Лесото туристов привлекают лыжами и снегом.

В Нижегородской области предлагают отдохнуть на природе, но с комфортом. Причём гостей ждут не просто палатки со всеми удобствами, а уютные казахские юрты.

В одной из красивейших греческих пещер экскурсии проводит робот. Благодаря новому сотруднику число посетителей там увеличилось.

Древнеримский фастфуд показали в городе Помпеи. Эти заведения называли термополий. Это было место, где можно было купить горячие еду и напитки.

В Центральном парке Нью-Йорка подрались гладиаторы. Люди в тяжёлых доспехах выясняли, кто самый сильный, смелый и выносливый. А основал мероприятие бывший инвестиционный банкир, которого смело можно назвать современным рыцарем.

Классические автомобили с мощными моторами. В австралийском городе Рокингем это не в диковинку. Таких машин там так много, что автолюбители объединились в клуб.

Египтянин, в детстве фанатевший от черепашек-ниндзя, стал учителем ниндзюцу. В Египте этот вид японского боевого искусства – в диковинку.

Украинка Людмила Орёл написала историю о зёрнышке лотоса, которому пришлось преодолеть непростой путь. История так понравилась читателям, что её перевели на 38 языков, изучают в школах и ставят по ней спектакли.

Бывший индийский инженер сменил техническую деятельность на творческую. Выйдя на пенсию, он увлёкся созданием кукол и не оставляет это ремесло уже более 30 лет.

Один пожилой нигерийский кожевенник занимается своим ремеслом уже более 40 лет и пока не намерен уходить на пенсию. Его роскошные изделия пользуются спросом по всей стране. Их также продают в Южной Америке и Европе.

К индийской девушке-банкиру каждый день наведываются попугаи. Она кормит их арахисом и другой едой. Причём некоторые пернатые гости предпочитают есть с рук.

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