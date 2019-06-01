ХОРОШИЕ НОВОСТИ: В Индии обнаружили следы йети, а в США учат людей «купанию в лесу»

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова.

В Арктике учёные испытывают микроволновый радиометр, который определяет толщину, возраст и поведение морского льда. Если его работу признают успешной, то прибор может стать частью программы мониторинга Земли, запущенной Европейским космическим агентством.

Тем временем, жители острова Мадагаскар патрулируют свои леса, чтобы спасти их от вырубки или выжигания. Для них джунгли – не только место жизни, но и источник дохода.

Когда-то в Германии волки почти полностью исчезли, но в последние годы стаи этих хищников появляются в лесах всё чаще и чаще по всей стране. Возвращение «санитаров леса» поможет обуздать чрезмерное размножение кабанов и оленей.

Индийские военные заявили, что обнаружили следы йети – снежного человека. Их увидели армейские альпинисты во время экспедиции в Непале.

Британские учёные хотят использовать грибы, паразитирующие на насекомых, чтобы создать болеутоляющий и противовоспалительный препарат для больных суставов. Такое средство очень актуально, ведь почти у трети пожилых людей в мире суставы болят.

Тысячи жизней могут быть спасены благодаря внедрению препарата, способного идентифицировать раковые клетки мозга во время операций. Альтернативные способы лечения становятся все более популярными. В одном из лесов Вашингтона обучают людей, как поправить своё здоровье с помощью «купания в лесу».

Новая программа для пожилых австралийцев сочетает караоке, йогу и танцы. Исследования показывают, что более 70% престарелых Австралии недостаточно двигаются. Кроме того, им нужно чаще смеяться.

Танзаниец с нарушением пигментации кожи вопреки предрассудкам строит успешную карьеру в модельном бизнесе.

Двое юных нигерийских певцов из трущоб становятся всё популярнее в своей стране. Они прославились после местного шоу талантов, а сделать музыкальную карьеру им помогает нигерийский режиссёр и продюсер.

На западе Германии заключённых обучают пчеловодству. Благодаря этому проекту они обретают новые навыки, а также помогают сохранить редкие виды пчёл.