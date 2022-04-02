ХОРОШИЕ НОВОСТИ: В Индии входят в моду гонки по бездорожью, а в Австралии – карликовые овцы

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данила Клепиков.

Тысячи людей в мире страдают от заболевания витилиго. При нём на коже появляются светлые пятна. В неразвитых странах к такому недугу относятся суеверно. Один угандийский художник хочет с помощью картин победить предубеждение общества.

Следующая история о жительнице Ганы, которая бросила работу в банке, чтобы заняться скейтбордингом. Теперь она преподает экстремальный спорт женщинам и девочкам в единственном скейтпарке страны.

То, что для кого-то мусор, для другого может превратится в дом. Так, например, случилось с одним жителем Рио-де-Жанейро. Он поселился на реке и обзавёлся большим хозяйством.

В Мексике выпускают электрокары собственной марки. А руководит процессом выпуска женщина.

Итальянский замок с тысячелетней историей помогает возродить деревню, которая находится рядом. А участвует в этом один итальянец, которого вдохновили живописные пейзажи.

Десятки видов лапши быстрого приготовления со всей Азии можно найти в одном месте. Такой магазин и одновременно кафе открылся в столице Таиланда. И хотя такой едой тайцев уже не удивить, но среди молодёжи заведение стало настоящим хитом.

В Индии входят в моду гонки по бездорожью. В них участвуют владельцы машин с полным приводом.

Индустрия моды остаётся одним из крупнейших в мире загрязнителей окружающей среды. Об этом говорят данные ООН. И в Барселоне решили это изменить. Местный стартап превращает старую одежду в новую.

Недавно правительство Австралии включило коал в список исчезающих видов. Теперь в местных зоопарках и заповедниках рассказывают посетителям о том, как жить с коалами в гармонии, чтобы их популяция не вымерла.

Мини-овцы ещё недавно были редкостью в Австралии. Но в последние годы спрос на них растёт. Эти животные покоряют забавной внешностью и индивидуальностью.

В столице Венесуэлы устроили вечеринку у бассейна для собак. Такое развлекательное мероприятие проводят впервые.