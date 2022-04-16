ХОРОШИЕ НОВОСТИ: В Конго борются с пластиковыми отходами, а в Австралии тасманские русалки покоряют глубины океана

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Данила Клепиков.

Годами жители Сиднея отправляли на свалку предметы, пригодные для вторичной переработки. Всё из-за того, что многие не понимают, как правильно разделять мусор. Решить проблему помог местный стартап.

В Конго один предприниматель спасает от мусора почти весь город. Он очищает реку, озеро и улицы от пластиковых отходов и делает из них тротуарную плитку.

Для кого-то – хлам, а для кого-то – неплохие деньги. Два австралийских коллекционера скупили тысячи видеокассет и продают их по сотне долларов за штуку.

В Гане есть только один профессиональный стеклодув. И он поставил перед собой задачу избавить страну от необходимости импортировать изделия из стекла.

Нигериец с дислексией создаёт скульптуры из зубочисток и деревянных палочек. Так он хочет вдохновить людей с таким же недугом терпеливо противостоять болезни.

Йога популярна по всему миру, но больше всего поклонников у неё по-прежнему в Индии – на родине этой древней дисциплины. Во Всемирный день здоровья постоять в асанах вышли даже министры и послы.

Клиника в Кении использует верблюдов для доставки врачей и лекарств в отдалённые деревни. А ещё она рассказывает о заболеваниях, передающихся половым путем.

Тревога и депрессия бывает не только у людей, но и у животных. В Австралии домашних питомцев с психическими расстройствами отводят на приём к ветеринару-психологу.

Турецкий ресторатор попытался запустить в космос кебаб. Чем закончился эксперимент, давайте узнаем.

Прошли те времена, когда горячий шоколад был просто жидким какао с кусочком зефира. Взыскательные клиенты в Лондоне теперь ищут напитки для гурманов с разнообразными вкусами и процентным содержанием какао, а также с использованием бобов одного происхождения.

Австралийский дайвинг-клуб помогает женщинам познакомиться с подводным миром и получить моральную поддержку. Участницы клуба называют себя тасманскими русалками.