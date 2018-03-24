ХОРОШИЕ НОВОСТИ: В мире хай-тек - послушные тапочки и роботы-баристы

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ», в студии — Юлия Копанева. Прогресс неумолимо идёт вперед. Чуть ли не каждый день появляются новые технологии, способные сделать нашу жизнь более комфортной. Например, самоуправляемые автомобили. Имея такого железного коня, можно бросить руль и расслабиться во время путешествия. По крайней мере, так считают в компании «Рено».

Тем временем компания «Нисан» сделала «самопаркующиеся» тапочки для одного из японских отелей. Теперь клиентам гостиницы достаточно лишь нажать кнопку, и тапочки самостоятельно вернутся на своё место.

Автомобили с каждым годом становятся либо мощнее, либо экологичнее. Но одному британскому пенсионеру эти новые разработки автопрома не нужны. Свой старенький внедорожник он оборудовал паровым двигателем. Теперь мужчина неспешно путешествует по загородным дорогам страны.

А вот в Венеции тестируют технологию, которая поможет управлять потоками людей в районе популярных достопримечательностей.

Израильский стартап придумал технологию защиты личных устройств. Для этого нужно всего лишь изменить своё фото. Как – давайте узнаем.

В Японии бариста впервые заменили роботом. Он будет работать в одном из кафе Токио и сможет одновременно обслуживать пятерых покупателей.

На Кубе используют язык жестов для того, чтобы останавливать попутки. Местные жители говорят, что это экономит много времени.

Один из банков в Арабских Эмиратах начал устанавливать банкоматы для людей с ограниченными возможностями. Теперь незрячие могут совершать банковские операции самостоятельно.

Недавно в Чехии запретили раздачу бесплатных полиэтиленовых пакетов. А один местный стартап придумал кардинальное решение проблемы утилизации пластиковых отходов.

Учёные США исследуют мозг так называемых «суперпожилых». Это люди, возраст которых доходит до 90 лет, но память у них такая же, как у тех, кто на десятки лет моложе. Специалисты пытаются разгадать секрет долгожителей.

Рукописи и личные вещи Николы Теслы с середины прошлого века хранятся в музее. Раньше его посещали, в основном, местные школьники. Но успех американской компании «Tesla» возродил интерес к знаменитому изобретателю, и теперь музей постоянно встречает гостей со всего света.

Создать миниатюрную 3D-копию себя предлагают в одном из ателье Нью-Йорка. Здесь люди заказывают свои фигурки в подарок друзьям и близким.