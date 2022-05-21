ХОРОШИЕ НОВОСТИ: В Сеуле открыли для публики Голубой дом президента, а в Чехии самый длинный в мире подвесной пешеходный мост

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Мария Рябенкова.

В Сеуле большое событие – открытие для публики Голубого дома. Бывший дворец президента стал общественным пространством, радующим корейцев глубокой историей.

Почтовая служба Великобритании планирует доставлять письма и посылки на беспилотниках. Они будут летать в отдалённые районы и на острова.

Слабовидящие водители не новость для Австралии. Но жительница Канберры проявила ещё большую смелость, освоив езду на мотоцикле.

Исследователи из Гонконга разрабатывают робота из слизи, который, по их словам, однажды поможет хирургам получить доступ к труднодоступным зонам нашего тела. Однако пока устройство, которым нельзя управлять дистанционно, токсично для человека.

В Албании один фермер охотится за кофейной гущей, собирая её в заведениях общепита. Такие пищевые отходы помогают ему сэкономить на удобрениях, которые сильно подорожали.

В США очистили от мусора озера Тахо. На это ушёл год. Небольшая команда дайверов подняла со дна 12 тонн мусора.

На Филиппинах с умом используют рекламные плакаты, оставшиеся после президентских выборов. В этот раз их не выбросили на свалку, а пустили в производство.

Самый длинный в мире подвесной пешеходный мост открыли в Чехии. По нему уже прошлись первые туристы. Каковы их впечатления – давайте узнаем.

В Нью-Йорке на торги выставят кроссовки Майкла Джордана, а также коллекционную карточку с его фотографией. За все предметы рассчитывают выручить до четырёх миллионов долларов.

В Лондоне снова открыл двери Музей Флоренс Найтингейл. Он посвящён знаменитой сестре милосердия, которая перевернула отношение к медицинской практике и помогла улучшить уход за больными.

В Англии кипит подготовка к масштабному празднованию юбилея Елизаветы II. Регион Коверти – родина Jaguar и Land Rover – представляет любимцев королевы: корги, пони и лебедей. Правда, ненастоящих.