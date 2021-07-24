ХОРОШИЕ НОВОСТИ: В США фермеры отдают предпочтение козам, а в Манхэттене эти рогатые животные помогают бороться с сорняками
Всем привет! Вы смотрите программу «Хороши е новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Дима Ероха.
Греческий остров Самос когда-то был крупным центром производства традиционных деревянных лодок. Веками на них ловили рыбу, перевозили грузы и катали пассажиров. Но теперь там осталась лишь горстка мастеров.
В Австралии появилась необычная команда по австралийскому футболу. Среди её участников есть люди и в инвалидных креслах.
Арендовать одежду класса люкс на длительный срок в Великобритании стало проще. Появляются платформы, которые предлагают платье на вечеринку на срок до 14 дней, а также одежду для беременных, которую можно носить до трёх месяцев.
В Тибете постепенно исчезает многовековой уклад жизни, когда люди выпасали стада яков на живописных высокогорных долинах. Теперь людей вынуждают отдавать своих животных в так называемые колхозы.
В США становится всё меньше молочных хозяйств, где держат коров. Вместо этого фермеры переключаются на коз.
Размять косточки, вдоволь полаять и погонять овец. Такое занятие – редкость для собак, привыкших проводить время во дворах своих хозяев. На одной из ферм в Австралии домашним псам дают возможность в полной мере насладиться собачьей жизнью.
Козы снова на Манхэттене. Два десятка рогатых приехали, чтобы вступить в неравный бой с сорняками.
В Рио-де-Жанейро появилась юная защитница океана. 4-летняя девочка вместе с папой очищает залив Гуанабара от мусора, чтобы спасти морских обитателей.
Группы волонтёров в столице Австралии высаживают деревья и другие растения, чтобы сделать город более зелёным. Где-то они облагораживают парки, а где-то разбивают сады.
В Румынии начали проект по защите зелёных зон вокруг и внутри Бухареста, а также в других частях страны. Примечательно, что эти территории кишат разными птицами и растениями именно благодаря годам запустения и халатности.