ХОРОШИЕ НОВОСТИ: В США фермеры отдают предпочтение козам, а в Манхэттене эти рогатые животные помогают бороться с сорняками

Всем привет! Вы смотрите программу «Хороши е новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Дима Ероха.

Греческий остров Самос когда-то был крупным центром производства традиционных деревянных лодок. Веками на них ловили рыбу, перевозили грузы и катали пассажиров. Но теперь там осталась лишь горстка мастеров.

В Австралии появилась необычная команда по австралийскому футболу. Среди её участников есть люди и в инвалидных креслах.

Арендовать одежду класса люкс на длительный срок в Великобритании стало проще. Появляются платформы, которые предлагают платье на вечеринку на срок до 14 дней, а также одежду для беременных, которую можно носить до трёх месяцев.

В Тибете постепенно исчезает многовековой уклад жизни, когда люди выпасали стада яков на живописных высокогорных долинах. Теперь людей вынуждают отдавать своих животных в так называемые колхозы.

В США становится всё меньше молочных хозяйств, где держат коров. Вместо этого фермеры переключаются на коз.

Размять косточки, вдоволь полаять и погонять овец. Такое занятие – редкость для собак, привыкших проводить время во дворах своих хозяев. На одной из ферм в Австралии домашним псам дают возможность в полной мере насладиться собачьей жизнью.

Козы снова на Манхэттене. Два десятка рогатых приехали, чтобы вступить в неравный бой с сорняками.

В Рио-де-Жанейро появилась юная защитница океана. 4-летняя девочка вместе с папой очищает залив Гуанабара от мусора, чтобы спасти морских обитателей.

Группы волонтёров в столице Австралии высаживают деревья и другие растения, чтобы сделать город более зелёным. Где-то они облагораживают парки, а где-то разбивают сады.

В Румынии начали проект по защите зелёных зон вокруг и внутри Бухареста, а также в других частях страны. Примечательно, что эти территории кишат разными птицами и растениями именно благодаря годам запустения и халатности.