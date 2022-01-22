ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Великобритания удивляет новым сортом репчатого лука и беспилотным такси

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Марина Шумилова.

Основанный в третьем тысячелетии до нашей эры древний город Ашшур пережил все главные события современной истории Ирака. Он был первой столицей Ассирии, где проводили коронации и хоронили правителей.

Нотр-Дам ещё не восстановили после пожара, но по нему уже можно прогуляться. Правда, пока только в виртуальной реальности. Новая экскурсия предлагает не просто увидеть собор таким, каким он был до бедствия, но и взглянуть на него в разные исторические эпохи.

Старинные и современные произведения искусства объединили на выставке аукционного дома» Sotheby's» в Лондоне. Это скульптуры, которым сотни лет, и художественные фотографии французского мастера, который перенёс коронавирус в тяжёлой форме.

Под полом одной из школ в Уэльсе нашли 100-летние останки крокодила. Их восстановили и выставили на всеобщее обозрение.

В то время как молочные фермы Австралии массово закрываются, семейное предприятие на северо-востоке страны идёт наперекор тенденциям. Благодаря собственному делу отец и сын не просто хорошо зарабатывают, но и могут «вести более сбалансированный образ жизни».

Мелкие фермеры Албании не могут себе позволить современное оборудование и топливо. По этой причине они полагаются на простейшие механизмы, а также на помощь ослов.

Новый сорт репчатого лука вскоре появится в магазинах Великобритании. Он не вызывает слёз, как обычный лук. Учёные выводили это растение 24 года.

Почему паэлья может быть не настоящей? Это блюдо впервые стали готовить в Валенсии ещё во времена правления мавров. А прошлой осенью оно получило статус культурного наследия испанской провинции. И валенсийцы утверждают, что традиционная паэлья не такая, как её готовят во многих ресторанах мира.

В Великобритании разработали беспилотное такси, которое прибывает на место, позволяет пассажирам самим доставить себя в пункт назначения, а потом отправляется к новым клиентам.

Начало сезона выращивания тюльпанов отметили в Нидерландах бесплатными букетами. Организаторы проплыли по историческим каналам Амстердама, радуя прохожих яркими цветами.

Сафари-парк в Приморском крае вступил в год Тигра с двумя редкими тигрятами. Они родились у амурской тигрицы Уссури в рамках программы разведения.