ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Вопреки пандемии - «кухни-невидимки», электроэнергия из апельсинов и 300-килограмовый замок

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Дима Ероха.

Дубайская компания во время пандемии придумала концепцию «кухонь-невидимок». Благодаря этой идее рестораны могут открыть представительство в считанные дни.

Ни разрушительное цунами 2011 года, ни пандемия COVID-19 не смогли погубить одну японскую семейную компанию, выпускающую соевый соус. Она была основана более 200 лет назад, а её владелец полон решимости сохранить бизнес, несмотря ни на какие бедствия.

В испанской Севилье ненужный урожай апельсинов превращают в электричество. Местный водопроводный оператор извлекает метан из сока фруктов, чтобы обеспечить электроэнергией водоочистной завод. Чистую энергию также можно использовать для подзарядки городского транспорта.

Гонконгские мастера спасают от свалки спиленные и засыхающие деревья. Они делают из них простую мебель и предметы интерьера.

Пожилой индиец до сих пор ремонтирует старые радиоприёмники. К нему обращаются клиенты со всей страны и даже из-за рубежа. Многие хотят сохранить магию радио.

Афганец волею судеб прочувствовал, что жизнь на родине лучше, чем на чужбине. Он пытался получить статус беженца в ЕС, но получил отказ. Вернувшись домой, мужчина стал выращивать вешенки. Теперь он неплохо зарабатывает и с оптимизмом смотрит в будущее.

Мать и дочь открыли в австралийском городе Дарвин салон, в котором предлагают уникальную для этой местности услугу. Они специализируются на плетении африканских косичек. Как оказалось, спрос на такие причёски очень высок.

Два маленьких чилийца в условиях карантина вынуждены каждый день ходить на гору, чтобы посещать онлайн-уроки. С собой везут стол и компьютеры.

Немецкий поклонник головоломок потратил четыре месяца на то, чтобы сложить самый большой в мире пазл. Он состоит из 54 тысяч элементов. Его размер – два на восемь с половиной метров.

В индийском штате Уттар-Прадеш один мастер изготовил огромный замОк весом 300 килограммов. Изделие полностью рабочее.

В Италии актёры нашли способ сохранить своё искусство живым в условиях пандемии и карантина. Они выступают по заказу в парках или во дворах.