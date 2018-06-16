ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Возможности науки безграничны – от «воздушных барьеров» до летающих муравьёв

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Юлия Копанева.

Могут ли пузырьки воздуха в воде решить проблему загрязнения океанов пластиком? В Нидерландах разрабатывают систему, которая останавливает пластиковый мусор с помощью подводных «воздушных барьеров».

А можно ли растворить весь пластик на планете? Группа британских и американских учёных уверена, что - да. Она пытается усовершенствовать особый фермент, который помогает бактериям «переваривать» пластик. Главная задача – ускорить этот процесс.

Была ли жизнь на Марсе? Учёные Имперского колледжа Лондона ищут ответ на этот вопрос, изучая кислотные ручьи на южном побережье Великобритании.

А ещё британсике учёные нашли способ поднять в воздух муравьёв и другие крошечные объекты с помощью силы звука. Они создали звуковой захватывающий луч, состоящий из водоворота звуковых волн.

Учёные пытаются понять, как замедлить развитие рассеянного склероза. В ближайшее время начинаются испытания уже известного препарата. В исследовании задействуют сотни пациентов по всей стране.

Тем временем итальянские учёные разработали уникальный протез руки. С помощью сенсоров он позволяет человеку брать предметы точно так же, как и обычной рукой.

В Болгарии дети с атопическим дерматитом теперь надевают яркие вещи и не боятся обострения болезни из-за краски. Эта специальная одежда изнутри пропитана защитным слоем, который защищает кожу. Секрет инновационной технологии не раскрывают.

А кенийские дети носят обувь, которая растёт вместе с ними. Её придумал один волонтёр, долго наблюдавший за маленькими босоногими жителями трущоб.

Современные технологии во многих странах уже давно заменили искусство гравюры. Возродить его решил иорданский художник. Он открыл мастерскую в Аммане, где работает сам и обучает студентов.