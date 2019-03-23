ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Возродили секретный рецепт печатных пряников, но можем потерять производство садовых гномов с 145-летнй историей

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова.

В Великобритании возрождают уникальный музыкальный жанр африканской классики. На сцене исполняют произведения композиторов, которые сочетали европейскую школу с традиционными народными напевами.

Творческий спад наступает, наверное, в жизни каждого писателя. Египетские авторы преодолевают такой кризис сообща. Они собираются в уединённом месте и помогают друг другу вновь обрести вдохновение.

В Нью-Йорке открылся спа-салон знаменитой японской сети. В списке ожидания у этих заведений 430 тысяч человек. Компания намерена утвердиться на новом рынке.

В Польше одна сапожная мастерская собирает и чинит ненужную обувь. Обновлённые туфли, ботинки и кроссовки они отдают приюту для бездомных. Немецкой старинной фабрике по производству садовых гномов уже 145 лет. Однако теперь она ищет преемника, поскольку нынешние владельцы готовятся уходить на пенсию.

В Кении некоторые транснациональные корпорации вкладывают деньги в утилизацию пластиковых отходов. Но несовершенное законодательство доставляет сложностей. Власти даже не могут создать пункты по переработке мусора.

«Пчелиный улей» – так называют самую большую прачечную под открытым небом, работающую в Мумбаи. Благодаря недавно открывшейся смотровой площадке туристы могут увидеть её в действии.

В пакистанской деревне есть ферма, на которой трудятся, в основном, женщины. Управляет ею тоже женщина. Благодаря такой работе жизнь деревенских жительниц стала намного лучше.

В Городце Нижегородской области успешно возродили производство печатных пряников по местным старинным рецептам. Ранее их в зашифрованном виде хранили в строгом секрете.

Сербская бабушка стала кулинарной звездой Интернета. Каждый день она готовит новые блюда и выкладывает видео на «YouTube». Её ролики посмотрели уже более 52 миллионов раз.