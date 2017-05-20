ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Всё о спорте, или Завоевать золотую медаль никогда не поздноВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Переживания партнёров, или Несчастная любовь
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День за днём с «Арктик-ТВ»20.05.17 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Всё о спорте, или Завоевать золотую медаль никогда не поздно

Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». И сегодня мы поговорим о спорте.

Недавно в Тайване прошёл вертикальный забег по ступенькам небоскрёба. В соревнованиях участвовали 4500 спортсменов из 36 стран.

Компания «Nike» запускает производство спортивных хиджабов для женщин. Это не первая компания, которая производит подобную одежду. Но аналитики считают, что подключение такого крупного производителя говорит о том, что в ближайшее время всё больше мусульманок будут заниматься спортом.

Завоевать золотую медаль никогда не поздно. 101-летняя индианка пробежала стометровку и стала победительницей в своей возрастной категории. Теперь она планирует новые достижения. А 105-летний француз установил спортивный рекорд, за час проехав на велосипеде более 22 километров.

Первый в Европе тематический парк «Ferrari» открылся рядом с испанским городом Таррагона.  Торжественную церемонию посетил вице-президент компании и сын её основателя Пьеро Феррари.

Всё больше пакистанцев отправляются на занятия в фитнес-залы. Таким образом многие избавляются от стресса.

А в Тайване большую популярность обретают европейские бои на мечах. В столице этой страны появляются клубы, где можно не только научиться этому боевому искусству, но и познакомиться ближе с западной историей.

Каждый год японцы устраивают традиционную «гонку за счастьем». Победители забега получают год особого покровительства бога удачи.

Слэклайн – хождение по нейлоновой стропе, становится всё популярнее в Индонезии. При этом слэклайнеры не забывают о безопасности.

Тайские фермеры устроили соревнования на тракторах. Ежегодное состязание проводят между сезонами вспашки.

Как соединить любовь к искусству и спорту придумали в Нью-Йорке, превратив Метрополитен-музей в спортивную площадку. В таких тренировках могут участвовать и дети, и взрослые.

Таиланде 250 девушек приняли участие в забеге невест. Главный приз – 28 тысяч долларов. На эти средства победительница сыграет свадьбу. 

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