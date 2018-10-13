ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Всемирный день яйца, или Передвижная сауна

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова. Сегодня мы поговорим о самых необычных праздниках октября, которые на этой неделе отмечали в разных уголках мира, и о необычных людях.

11 октября отмечался Международный день девочек. Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года в знак признания прав маленьких представительниц слабого пола. Одна индийская деревня отказалась выдавать дочерей замуж за мужчин, у которых дома нет туалета. И это вовсе не смешная шутка. Отсутствие уборных для Индии - большая проблема. Женщинам и девочкам иногда приходится проходить по несколько километров, чтобы добраться до мест, отведённых под туалеты.

А в Пакистане, тем временем, волонтёры бесплатно обучают детей из малоимущих семей, а также тех, у кого нет родителей.

В районе Нью-Йорка, где исторические проживали афроамериканцы, работает детская обучающая программа, включающая занятия по фигурному катанию. Её цель – дать шанс детям из малообеспеченных семей войти в спорт, который в США долгое время считался привилегией богатых и белых.

Также на этой неделе отмечали Всемирный день зрения. Молодой французский профессор Альбан Тессье теряет зрение, и, прежде чем ослепнуть окончательно, он решил побывать в одном из удивительнейших мест в мире. Недавно он завершил пересечение солончака Уюни в Боливии.

В Дании разработали приложение для телефона, которое позволяет «одолжить» своё зрение слепым или слабовидящим людям. Оно помогает, например, найти дорогу, поправить причёску или установить нужную температуру на плите.

12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В клиниках США всё большую популярность набирает метод лечения стволовыми клетками вашего же организма. Врачи утверждают, что таким способом можно излечить не только артрит, но и десятки других недугов. Критики считают, что технология ещё мало изучена.

Также на этой неделе отмечали Всемирный день психического здоровья. Как работать, не испытывая стресса? В Таиланде, например, разрешают служащим приводить в офис собак. И такая тенденция растёт.

А в Нью-Йорке работает эко-парк с ослами. Его работники говорят, что эти животные способны не только позабавить, но и снять стресс.

Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца — праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи… Ничего удивительного в этом нет. Ведь яйца — самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии многих стран и культур. Недавно на прилавках нигерийских магазинов появились крашеные варёные яйца. Продавать их в таком виде решили, чтобы привлечь внимание местных жителей к этому полезному продукту.

Жителям Парижа теперь не страшен осенний холод. Они могут согреться в передвижной шведской сауне в форме яйца. Снаружи она покрыта пластинами золотого цвета.