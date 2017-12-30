ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Вспоминаем яркие события уходящего года

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». Новый 2018 год стремительно приближается, поэтому пришло время вспомнить некоторые события уходящего года.

В этом году ЮНЕСКО добавила в свой список Всемирного наследия десятки новых объектов. О некоторых из них расскажем прямо сейчас.

Вымирающая профессия хэнё, философия йоги, традиция приготовления лепёшки и грузинская письменность также пополнили Список культурного наследия в этом году.

А вот власти Боливии ещеёборются за то, чтобы внести свою «Стену динозавров» в известный список. Это уникальный природный памятник, на котором сохранились тысячи следов доисторических ящеров.

Немецкая культура, игры на органах и традиция их создания - об этом в следующем сюжете.

Небольшая семейная компания из Боснии тоже надеется получить признание от ЮНЕСКО. Семья занимается резьбой по дереву.

В Москве наградили самых «гламурных» женщин года. Среди претенденток - десятки талантливых и успешных представительниц шоу-бизнеса, моды, спорта и кино.

А в Лондоне состоялось награждение лучших футболистов по версии FIFA. На звание «Футболист года 2017» претендовали Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар.

Традиционно в этом году американская киноакадемия раздала свои премии. Давайте вспомним, кто стал обладателями заветной статуэтки «Оскар».

В Москве премию «Семья года» получили самые крепкие звёздные пары.

Мисс Мира-2017 стала индианка. Это шестая представительница Индии, которая завоевала этот титул за всю историю конкурса.

Сад юрского периода — лучший ландшафтный проектом уходящего года. Победителя определяли в Москве. Стоит отметить, что соревнования проходили среди дизайнеров со всей России.

Гид «Мишлен» объявил, какие рестораны в 2017 году получили звёзды. Наивысшей оценки, трёх звёзд, удостоилось только одно заведение. Оно находится во французских Альпах.

Ежегодно помимо вручения Нобелевской премии мира проходит альтернативное награждение - премия Шнобеля. Её присуждают за самые нелепые и забавные исследования. Кто стал лауреатом в этом году – давайте вспомним.

Мы вспомнили самые яркие события 2017 года. С наступающим новым годом и до встречи в 2018-ом!