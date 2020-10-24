ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Взаимовыручка - люди помогают животным, а они помогают людямВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Жизнь – сложные времена, или Как себя вести, когда очень тяжело
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.20 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Взаимовыручка - люди помогают животным, а они помогают людям

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ».  В студии – Дима Ероха и Аня Чайникова.

Мобильная команда ветеринаров ездит по горным районам Таиланда, чтобы осматривать слонов. Эти животные развлекали иностранных туристов, а из-за пандемии остались без работы. Ветеринары следят, чтобы слоны оставались здоровыми.

Шестьдесят лет назад молодая женщина приехала в Африку с надеждой спасать диких животных. Позже она стала одним из самых известных в мире экспертов по приматам. Её имя Джейн Гудолл. Спустя десятилетия в заповедниках, которые она помогла основать, до сих пор разводят и спасают шимпанзе.

На Бали появился первый в мире реабилитационный центр для дельфинов. Его задача – помогать вернуться в дикую природу морским животным, которых содержали в неволе.

Не только люди помогают животным, но и наоборот. Военные ветераны нередко страдают от тяжёлого состояния, которое называется посттравматическим стрессовым расстройством. В Австралии справиться с этим недугом им помогают лошади.

А в Чехии животных призвали на помощь природе. Дикие лошади поедают инвазивные растения и помогают восстановить степной ландшафт рядом с Миловице, где раньше находилась военная база.

Группа учёных в Кении тестирует альтернативные способы борьбы с нашествием саранчи. Они предлагают этих насекомых есть, убивать их биопестицидами, а также заставлять их поедать друг друга.

В популярных мультиках лемуров изображают дерзкими, весёлыми и игривыми. Но на самом деле реальность для этих животных более мрачная. Природозащитники говорят, что почти все семейства этих приматов находятся на грани исчезновения из-за вырубки лесов и охоты.

За миграцией антилоп гну в кенийском заповеднике Масаи-Мара обычно наблюдают толпы иностранных туристов. Но в этом сезоне зарубежных гостей очень мало. Их недостаток пытаются восполнить за счёт местных путешественников.

Редких мексиканских волков стало на восемь больше. Щенки родились в Музее пустыни в Мексике.

В Дубае появился крытый мини-бассейн для собак, где животные спасаются от изнурительной летней жары.

Учёные выяснили, что динозавры тоже болели раком. Они нашли злокачественную опухоль на кости ноги центрозавра, который жил 76 миллионов лет назад.

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