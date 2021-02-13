ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Зачем подростки организовали скейт-парк на крышах Старого города и почему слону потребовался оздоровительный лагерь

Всем привет. Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Дима Ероха.

Австралийские любители водных прогулок совмещают отдых с помощью природе. Они выходят на каяках в Сиднейскую бухту и очищают её от мусора.

Подросткам в восточной части Иерусалима трудно найти место для занятий скейтбордингом. Поэтому они превратили в скейт-парк крыши Старого города.

В Гаване в рамках карантинных ограничений запретили играть во дворах в футбол. Кубинские подростки нашли замену любимому увлечению и теперь осваивают игру в мини-гольф.

12-летний южнокорейский инвестор зарабатывает на покупке акций. Он мечтает стать новым Уорреном Баффетом и помогать нуждающимся.

Сотни кыргызских путешественников каждые выходные устремляются на озеро Ара-Коль. Оно замёрзло и покрылось почти прозрачным льдом. Туристы катаются по ледяной глади на коньках и санках.

В Литве появились прокатные автомобили с санками в багажнике. При этом за дополнительный транспорт платить не нужно. Услуга призвана поощрить клиентов искать малолюдные места для зимних развлечений.

В столице Египта театральные постановки теперь можно смотреть прямо с балкона своей квартиры. В бедные районы города приезжает мобильный театр.

В Гватемале наблюдают за жизнью ягуаров с помощью фотоловушек. Сотрудники заповедника в департаменте Эль-Петен показали редкие кадры хищных кошек.

В Аргентине самка ягуара, живущая в неволе в заповеднике, принесла двух детёнышей. В этом не было бы ничего необычного, если бы не уникальная история. Отцом котят стал дикий ягуар.

Панды-близнецы в бельгийском зоопарке «Пайри Дайза» первый раз в жизни увидели снег. Теперь их игры стали ещё веселее.

Даже слоны нуждаются в санаторном отдыхе. Так, в Индии этих животных, живущих при храмах, раз в год отправляют в оздоровительный лагерь. Там специалисты окружают их заботой и вниманием.