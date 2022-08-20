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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.08.22 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Зачем в Японии разработали робота-змею, а сенегальская неправительственная организация установила на дне океана бетонные скульптуры?

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Дементьева. В ливанской долине Бекаа проживает много сирийских беженцев и бедных ливанцев. И у них нет доступа к медицинской помощи. Теперь же их решил поддержать один сирийский врач со своей бригадой и мобильной клиникой.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Дементьева.

В ливанской долине Бекаа проживает много сирийских беженцев и бедных ливанцев. И у них нет доступа к медицинской помощи. Теперь же их решил поддержать один сирийский врач со своей бригадой и мобильной клиникой.

Виртуальная реальность помогает пожилым австралийцам выбраться из четырёх стен. Всё больше домов престарелых закупают гарнитуры, которые позволяют постояльцам путешествовать по миру.

В Японии разработали робота-змею. Задача гибкого устройства – помогать людям в экстремальных ситуациях.

В Боснии на реке Яня уже 250 лет стоит водяная мельница. Все эти годы за ней ухаживают поколения одной и той же семьи.

Кенийский стартап перерабатывает пластиковые отходы и делает из них садовую мебель и столбы для заборов. Так он помогает защитить природу от загрязнения и спасать леса от вырубки.

В ДР Конго постепенно исчезают тропические леса. Одна из причин – производство древесного угля. Но группа пенсионеров надеется защитить деревья от вырубки, делая топливные брикеты из отходов.

В Австралии придумали, как спасти древний вид сосен от лесных пожаров и других угроз. Для этого установили на дрон особую камеру.

Сенегальская неправительственная организация установила на дне океана у побережья страны бетонные скульптуры. Они призваны возродить морскую жизнь, а ещё рассказать о подводных обитателях и загрязнении вод пластиком.

На австралийском острове Херон чайки превратились в настоящую угрозу для редких птиц и черепах. Рейнджеры нашли способ обмануть пернатых разбойниц, чтобы дать черепашатам больше шансов на выживание.

Бразилец построил у своего дома маленький курорт для птиц. Там есть кормушки с разнообразной едой, качели и другие развлечения. Теперь мужчина живёт в окружении пернатых друзей.

Прогулки с волками. Такое развлечение теперь доступно туристам на юге Испании. Там по живописным лесам можно прогуляться в сопровождении серых хищников.

 

 

 

 

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