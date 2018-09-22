ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Защищаем природу – живём долго и счастливо

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова.

На этой неделе во многих странах отмечали Всемирный день без автомобиля. Франция в этом году уже в четвертый раз присоединилась к глобальной акции. Париж на один день оказался во власти пешеходов и велосипедистов.

Заботиться о природе, конечно, нужно и не один раз в год. Пальма первенства в этом плане принадлежит жителям Скандинавии. Одной из самых экологичных стран мира по праву считается Норвегия, где больше всего электромобилей на душу населения.

На этой неделе отмечался ещё один экологический праздник - Всемирный день мониторинга качества воды. Один китайский активист - природозащитник решил привлечь внимание к грязным подземным водам необычной акцией. Он наполнил тысячи бутылок мутной водой. Однако, власти не оценили его стараний.

Могут ли пузырьки воздуха в воде решить проблему загрязнения океанов пластиком? В Нидерландах разрабатывают систему, которая останавливает пластиковый мусор с помощью подводных «воздушных барьеров».

Янгон ежегодно оказывается во власти воды. Но стихийные бедствия, к счастью, здесь ни при чём. Жители Мьянмы обливают друг друга водой, искренне веря, что лишь так можно привлечь счастье и удачу.

Ежегодно 21 сентября во всём мире отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Он был учреждён в 1994 году по инициативе организаций, занимающихся исследованиями этого заболевания и поиском способов замедлить его развитие. В домах престарелых в США всё чаще используют «терапию воспоминаний» и другие методы в отношении больных. Считается, что это, хоть и не может излечить недуг, но улучшает память и качество жизни пациентов.

Учёные США исследуют мозг так называемых «суперпожилых», чтобы разгадать секрет их хорошей памяти. Это люди старше 80 лет, но память у них такая же, как у тех, кто на несколько десятков лет моложе. В рамках программы учёные также пытаются найти лекарство против болезни Альцгеймера.

А в Японии на этой неделе отмечали совсем другой, но не менее важный день. В стране с самой быстро стареющей нацией в мире, есть государственный праздник – День почитания пожилых людей. Его отмечают различными мероприятиями для бабушек и дедушек.

Кстати, в этом году Книга рекордов Гиннесса признала 112-летнего японца Масадзо Нонаку самым пожилым мужчиной на планете. До этого им был испанский долгожитель, который скончался в январе в возрасте 113 лет. Японские бабушки тоже не отстают и стараются жить, как говорится, на полную катушку. 82-летняя японка, например, стала популярным диджеем в Токио. Обычно она готовит пельмени в семейном ресторане, но раз в месяц на одну ночь меняет профессию.

22 сентября во многих странах отмечается Всемирный день защиты слонов. Увы, сегодня и такие толстокожие гиганты нуждаются в защите. Но не будем о грустном. Накануне праздника национальный парк в Кении пополнился слонятами-двойняшками. Рождение у слонихи сразу двух детёнышей - уникальное событие. В кенийском заповеднике такого не было уже 40 лет.