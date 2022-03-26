ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Женщины нас удивляют! Летают на параплане и воспитывают четырёх детей, создают наряды из полиэтиленовых мешков

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анна Прудник.

Считается, что Ньямбура КариУки – первая женщина в Кении, которая летает на параплане. Своё увлечение ей приходится совмещать с работой и воспитанием четверых детей.

Филиппинская швея создаёт наряды из полиэтиленовых мешков и упаковки. Её платья надевают на различные торжества и покупают для конкурсов.

Выставка, посвящённая мужской моде, открылась в Лондоне. На ней прослеживают развитие мужского костюма от XVIII века по сегодняшний день.

«Перезагрузка» рабочей одежды. Всё больше компаний снова открывают свои офисы для сотрудников после пандемии. Но теперь требования к дресс-коду уже не такие строгие.

Во Франции одна из крупных компаний по производству компьютерного оборудования решила ввести четырёхдневную рабочую неделю. Что из этого вышло – давайте посмотрим.

В Коста-Рике ботаники обнаружили 20 новых видов орхидей. Эта страна славится большим количеством орхидных. Треть видов – эндемики страны.

В столице Иордании не очень принято заботиться о бездомных кошках. Но один местный житель «сломал систему». Давайте посмотрим, как.

Как выращивают ананасы и разводят крокодилов – об этом предлагают узнать туристам в Австралии. Специальный гастрономический маршрут проходит по побережью Козерога в штате Квинсленд.

Нигерийская художница прославилась тем, что рисует картины шариковыми ручками. Работы получаются яркими и живыми.

Американская пианистка во время пандемии так увлеклась кондитерским делом, что превратила его в свою вторую профессию. Её торты похожи на настоящие произведения искусства.

Высокотехнологичный зов предков. В Аргентине появилось приложение, которое позволяет сохранить память о прошлых поколениях своей семьи на цифровом носителе и даже передать привет из прошлого в будущее.