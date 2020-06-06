ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Жить в период пандемии - «Брось продукты из окна» и обувь 75-го размера

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дмитрий Ероха.

«Брось продукты из окна». Мексиканцы этой акцией помогают нуждающимся землякам, которые остались без денег во время эпидемии. Они бросают с балконов продукты, а волонтёры их собирают и отвозят в пункт выдачи.

Тем временем в Гонконге неправительственная организация помогает бездомным мылом, которое делают из отходов десятков местных отелей.

Румынский сапожник пошил ботинки с длинными носами 75-го размера. Такая обувь должна помочь соблюдать социальное дистанцирование.

В аргентинском доме престарелых поставили прозрачную перегородку с полиэтиленовыми рукавами в отверстиях. Это приспособление позволяет родным обняться без риска заражения коронавирусом.

Фотостудия в Индии делает защитные маски с изображением закрытой части лица. Так человек остаётся узнаваемым.

А тайские косметологи создали защитные мини-маски, которые не мешают проводить процедуры. В то же время и косметологи, и клиенты чувствуют себя в безопасности.

Некоторые австралийцы так устали от эпидемии и карантина, что потянулись к дикой природе. Они записались на курсы выживания, где их учат разжигать огонь, подавать сигналы бедствия и другим полезным навыкам.

Кенийский заповедник из-за пандемии остался без туристов. Его сотрудники решили проводить онлайн-сафари, чтобы люди могли понаблюдать за жизнью животных.

Одна гонконгская художница создаёт картины в традиционном китайском стиле синей тушью. Правда, холсты у неё необычные. Она использует туалетную бумагу.

Двое художников-концептуалистов объявили всю восточную Швейцарию и Лихтенштейн воображаемой гостиницей. Номер без стен и потолка может расположиться в самом живописном месте, позволяя гостям беспрепятственно любоваться красотами природы.