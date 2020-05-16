ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Жить в период пандемии и не тужить!

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». Этот выпуск подготовила Юлия Савина.

В китайском городе Ухань, несмотря на официальное завершение карантина, многие жители по-прежнему очень боятся. Один из парикмахеров сделал самодельную маску из пластиковых бутылки и трубки, чтобы защитить себя от COVID-19.

Жители Ставрополя смогли насладиться концертом живой музыки, который прошёл на балконе одного из домов. Для людей, находящихся в самоизоляции, сыграл российский саксофонист.