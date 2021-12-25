ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Жизнь в преддверии Нового года и РождестваНа горнолыжном комплексе «Салма» пройдёт Кубок губернатора Мурманской области по горнолыжному спорту
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.12.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Жизнь в преддверии Нового года и Рождества

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Марина Шумилова

В 2021 году люди продолжили изучение Марса, задумались о том, как убрать тонны мусора с орбиты Земли, а также решили научиться предотвращать столкновение нашей планеты с астероидами. Об этом подробнее в обзоре.

Какие новогодние украшения в тренде в Голливуде, и где предлагают купить чёрную рождественскую ель и фигуры воронов и сов.  

Приближается Рождество, Санта-Клаус торопится поздравить всех – и детей, и взрослых. Он уже успел поплавать в океанариуме, спуститься к детям с высокого здания и раздать рождественские ёлки.

В преддверии Рождества австралийцев в Новом Южном Уэльсе посещает не Санта, а пастор-пилот. Под его опекой 2000 человек, а их дома разбросаны по огромной территории. Поэтому пастору без самолёта не обойтись.

Марципаны – традиционный рождественский десерт в Испании. А самые вкусные делают в Толедо. Там хранят секреты изготовления марципанов уже сотни лет.

Яркие пиньяты – неотъемлемый атрибут Рождества в Мексике. Их разбивают палками, чтобы изнутри выпали сладости. Эта традиция нравится и взрослым, и детям.

В России набирает популярность новый вид спорта – борьба в автомобиле. Противники используют приёмы бразильского джиу-джитсу.

Незабываемые впечатления предлагают получить в финской Лапландии. Там для туристов придумали новое развлечение – плавание в проруби.

Древние фрески города Помпеи вернут к жизни с помощью роботов и искусственного интеллекта. В рамках проекта хотят восстановить те работы, которые человеческим рукам оказались не под силу.

Одежда, посуда и личные вещи с «Титаника» стали частью новой выставки в Лондоне. Экспозиция предлагает по-новому взглянуть на трагедию в океане, которая унесла жизни около 1500 человек.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» преобразил российскую столицу. Москва украшена новогодними елями, в городе работают праздничные площадки, катки и карусели.

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Д.О. Вернер
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