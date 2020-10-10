ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Жизнь во время пандемии – от жгучего перца до стеклянных домиков в ресторанеВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Путь к успеху, или Просчитанное движение к своей мечте
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.20 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Жизнь во время пандемии – от жгучего перца до стеклянных домиков в ресторане

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Дмитрий Ероха.

Сингапурцы, запертые в стране из-за пандемии, стали больше интересоваться местными достопримечательностями. Так потоки путешественников хлынули в последнюю традиционную деревню островного города-государства.

В то время как для туризма наступили нелучшие времена, предприниматели Тосканы пытаются привлечь отдыхающих. Они предлагают провести отпуск в замке почти в полном уединении, а также переходят на онлайн-продажу своей продукции.

Старая английская деревня обзавелась собственной системой мобильной связи. Устав от отсутствия нормального общения с миром, местные жители взяли дело в свои руки. Теперь 400 человек в отдалённой местности могут пользоваться телефоном и Интернетом.

Бразильский ресторан перестроил работу ради безопасности клиентов. Для гостей построили 30 домиков с прозрачными стенами.

Выращивать овощи и даже рыбу в одном из самых густонаселённых мегаполисов мира – задача не из лёгких. Однако одному жителю Гонконга удалось создать ферму, оборудовав под неё грузовые контейнеры на пустыре.

Хотите острого или даже очень острого? Тогда вас ждут на британской ферме, где выращивают жгучие перцы. Владелец устраивает дегустации каждый сезон. Гостям предлагают попробовать самые острые перцы на планете.

Богатый иранский шейх бесплатно раздаёт молодожёнам землю для строительства домов. Он уже подарил более 100 участков.  

Авторская посуда и украшения из пластиковых крышек. Экопроизводство основали в Брюсселе молодая бельгийка и её отец.  

Умелец с Урала соорудил сказочный терем в виде огромной головы древнерусского богатыря. На работу ушло три тонны железа и 12 тонн цемента.

Окунуться в атмосферу покоя и умиротворённости можно в парке развлечений в Гонконге. Там проходят занятия йогой рядом с огромным аквариумом, полным морских обитателей.

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