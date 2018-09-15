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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.09.18 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Золотая серьга, оружие, волк с золотыми платинами - удивительные находки с большой историей

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова.

Самое старое в мире послание из бутылки теперь можно увидеть в Музее Западной Австралии. Бутылку с запиской, которую  выбросили за борт судна больше 130 лет назад,  случайно нашла на пляже местная жительница.

Археологам в Сербии удалось обнаружить диковинные свитки, на которых, как предполагается, были зашифрованы послания к духам или другим силам потустороннего мира.

Израильские археологи нашли уникальную золотую серьгу. Уже известно, что находке 2000 лет. Теперь предстоит выяснить, кому она принадлежала.

Тем временем, в старом Иерусалиме обнаружили древнеримский театр. Уникальное строение возрастом 1800 лет находится возле Стены Плача. Коллекционер из Индии собрал более 2000 единиц старинного оружия. Некоторые экземпляры были сделаны 500 лет назад.

В Крыму обнаружили хорошо сохранившиеся остатки старинного судна, предположительно – античного. Находка около двух тысяч лет пролежала на дне Чёрного моря у берегов Балаклавы.

Мексиканские палеонтологи рассказали об открытии нового вида доисторической морской рептилии. Её скелет обнаружили в одном из засушливых регионов страны.

Незадолго до этого открытия под руинами комплекса храмовых сооружений в Мехико нашли останки волка, принесённого в жертву ацтеками. Животное было украшено золотыми пластинами.

Также в Мексике удалось обнаружить захоронение предков майя. Они жили за 3 тысячи лет до возникновения этой цивилизации.

Мексиканские археологи ведут восстановительные работы в древнем городе майя Тулум. Специалисты хотят защитить фрески от дальнейшего разрушения.

Также археологи работают над сохранением останков мамонта, жившего 14 тысяч лет назад. Его кости обнаружили в городе Тультепек.

 

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