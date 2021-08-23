Хорошие «оперативные» новости: ситуация с вонючей водой в Ленинском округе полностью поменяется, в муниципалитетах региона появятся три новые модельные библиотеки

Об этом и многом другом сегодня говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Причина плохого качества горячей воды в Ленинском округе - устаревшая открытая система горячего водоснабжения. Единственный способ проблему решить - систему менять на закрытую, устанавливать в многоквартирных домах современные теплопункты. Такую цель перед собой поставила компания АО «Мурманэнергосбыт». В этом году работы проводят в 29 домах. Всего проект рассчитан на 5 лет. За это время, уверена генеральный директор компании Алла Истомина, исправить ситуацию удастся во всём Ленинском округе. А это - 456 домов.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «В рамках выполнения первого этапа был разработан план реализации, «дорожная карта», который был согласован со всеми заинтересованными лицами и был утверждён в Министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области. По состоянию на сегодняшнее число выполнено следующие мероприятия в рамках «дорожной карты:: проведены исследования индивидуальных тепловых пунктов совместно с «Мурманскводоканалом», подготовлены акты обследований, технические условия для разработки технического задания».

Ещё одна тема оперативного совещания в правительстве региона - торжественные линейки, которые традиционно проходят в школах 1 сентября. В связи с ковидом они состоятся с учётом ограничений, сообщил губернатор Мурманской области. Разрешат их провести учащимся первых и одиннадцатых классов. Но собирать единовременно можно не более 5 классов. Все родители должны быть в масках. Это в том случае, если линейка будет проходить на улице. Если же непогода загонит всех в помещения, то каждому классу придётся проводить линейки отдельно в собственных кабинетах.

Также хорошая новость для региональных спортивных школ олимпийского резерва. В этом году Министерство промышленности и торговли России выделит им наибольшее количество оборудования для занятий спортом среди всех субъектов страны.

Также в этом году, сообщил губернатор, в регионе появятся три новые модельные библиотеки. Учреждения откроют в Кандалакше, Кировске и Заполярном. А в Североморске и Оленегорске две библиотеки вновь вернутся в строй после модернизации.