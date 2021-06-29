Хороший асфальт на дороге не валяется!

Как только в столице Заполярья установилась благоприятная погода, подрядчики сразу же приступили к ремонту дорог на городских улицах. Проверить ход и качество выполняемых работ приехали представители администрации Мурманской области.

Ремонтные работы дорог в Мурманске осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Жителям близлежащих домов на улице Сполохи уже давно надоело ходить и ездить по выбоинам и ухабам, обновленной дороги они ждали с нетерпением. Насладиться ровным покрытием им удалось даже раньше заявленного срока.

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Сегодня были на двух объектах. На улице Сполохи в Мурманске работы завершены. По графику работы должны были завершаться в конце июля, работы выполнены с опережением графика, все приняты, поэтому работа на том участке закончена».

Дорожные работы кипят и на Северном проезде. Завершить их планируют до 12 июля.

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Это достаточно протяженный интенсивный участок, поэтому работы ведутся. Техники и людей у подрядчика достаточно. Соответственно, надеемся, что погода позволит, все работы завершим раньше запланированного срока».

Всего в 2021 году будет приведено в порядок более 16 километров дорог во всех районах города. К благоустройству были привлечены 3 подрядчика, за счёт эффекта конкуренции каждый из них пытается выполнить работы даже раньше положенного срока.

Эдуард Кольцов, председатель комитета по развитию городского хозяйства, заместитель главы администрации г. Мурманска: «Есть определенное соревнование между подрядчиками. Мы отмечаем разную готовность подрядчиков к выполнению своих обязательств».

По словам проверяющих, значительных нарушений в качестве проводимых работ они не выявили, в большинстве районов города ремонт идёт с опережением.