Хороший клинок – незаменимая вещь как на охоте или рыбалке, так и на кухне

Приобрести качественный нож под любые цели можно у компании «Кузница Назарова» на выставке-продаже «Мурманская мозаика» на Кольском проспекте, 51.

Прочные и острые ножи могут быть интересны не только коллекционерам, ценителям холодного оружия, но и охотникам, рыбакам, туристам и даже домохозяйкам, которым, прежде всего, важны в таких изделиях практичность и функциональность. Благодаря своему качеству, ножи компании «Кузница Назарова» подойдут для любых целей.

Андрей Егоров, представитель компании по производству ножей «Кузница Назарова»: «Мы используем различные виды стали: дамаск, булатную сталь, так же импортные порошковые стали. Всё идет с высокой твёрдостью, то есть, подойдет и для охотников, и для рыболовов с высокими запросами к качеству заточки».

Качество отработано временем. Компания существует на рынке уже более 20 лет и использует при изготовлении ножей только лучшие технологии.

Андрей Егоров, представитель компании по производству ножей «Кузница Назарова»: «Отдельно хотелось бы выделить дамасскую сталь, которая состоит из четырёх видов. За счёт переплетения слоев, определенной обработки металла она имеет высокую пластичность, высокую твёрдость и один из самых лучших резов, что позволяет долго держать заточку».

Приобрести клинок компании «Кузница Назарова» можно на выставке-продаже «Мурманская мозаика» до 23 мая. Она располагается в павильоне «МурманЭКСПО» на проспекте Кольский, 51.

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