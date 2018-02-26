В субботу в парке около Семёновского озера мурманчан и гостей города удивляли показательные выступления молодых защитников Заполярья. Все подробности в репортаже корреспондентов «Арктик-ТВ».

Праздничные гуляния, посвящённые Дню защитников Отечества, завершились в это году в парке у Семёновского озера. Для отдыхающих подготовили и разнообразную концертную программу, и устроили необычные показательные состязания молодых бойцов. Организаторы установили для северян несколько спортивно-развлекательных площадок, которые пришлись по душе и взрослым и детям. В конце самого холодного в году месяца у жителей заснеженного Мурманска появился шанс перевоплотиться в ковбоя из солнечного Техаса и оседлать непокорного надувного быка.

Самой яркой частью гуляний стали командные показательные выступления молодых защитников Заполярья. Вот только в честь праздника призывников Северного флота ждали необычные состязания. Настоящая битва за звание «самого быстрого» развернулась не на спортивной площадке, а у кухонного стола. Ведь хороший солдат – это сытый солдат.