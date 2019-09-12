Хороший улов – можешь сдать на завод, можешь продать

А вот вице-премьер Алексей Гордеев в правительстве страны поддержал предложения Андрея Чибиса, главы нашего региона, о разрешении рыбакам-любителям области сдавать рыбу на перерабатывающие предприятия или на реализацию.

Сегодня рыбаки лишены возможности зарабатывать и обеспечивать себя и свои семьи. По мнению Алексея Гордеева, возможность жителям прибрежных территорий сдавать определенный объём выловленной рыбы на переработку позволит увеличить самозанятость и экономическую независимость населения, а также обеспечит прилавки свежими морепродуктами.

Кроме того на встрече, Андрей Чибис поднял важный вопрос распределения долей квот на рыбу. Алексей Гордеев сообщил, что изменений в ближайшие три года не будет. Сейчас сохраняется исторический принцип распределения.