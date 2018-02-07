Хотел организовать дома «ферму», а потерял 300 тысяч рублей

Решил заработать в интернете на операциях с криптовалютой, но попал на реальные деньги. Житель Кандалакши попытался купить в интернете оборудование для майнинга, но нарвался на мошенников, разместивших в интернете копию сайта одной из столичных фирм по продаже компьютерных комплектующих

Жителя Кандалакши Сергея Науменкова сложно назвать неопытным пользователем интернета. Мужчина занимается ремонтом компьютеров и установкой программ. А в качестве дополнительного заработка Сергей решил обустроить дома «ферму» по добыче электронной валюты.

- Занимался биткоинами уже давно, - рассказывает Сергей Науменков, потерпевший. - Смотрел, пытался заработать на просмотре рекламы, сайтов, но платили по-маленькому, копейки. Решил попробовать майнинг, это уже не просмотр сайтов, а именно добыча биткоинов в сети. Но для этого было нужно оборудование.

Оборудование для популярного майнинга нашёл на одном из сайтов по продаже комплектующих в интернете, заказал обратный звонок и получил довольно подробную консультацию от сотрудника колл-центра. Специалист подробно и профессионально описывал характеристики оборудования и процесс доставки, так что подозрений у потерпевшего не возникло. Но как только сделка состоялась, общительный продавец пропал.

Полицейские установили, что перечисленные Сергеем 300 тысяч рублей направлены на карту, оформленную на жителя Москвы. А сайт является копией специально созданной злоумышленниками. К слову, деньги, потраченные на оборудование, если бы житель Кандалакши его все же получил, окупилось бы меньше чем за год.