Хотел свести счеты с жизнью и открыл газовые конфорки…

Следователи установили главного подозреваемого в трагедии, которая произошла на улице Свердлова. В квартире номер 17, проживал молодой человек, который с помощью бытового газа решил свести счёты с жизнью. Парень включил все конфорки, а когда этого показалось мало, перерезал газовый шланг, идущий к плите. Немного подождав, он просто зажёг спичку...

- В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти двум и более лицам, совершенное общеопасным способом), - комментирует Андрей Ефремов, и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области.

Несмотря на полученные тяжёлые травмы, предполагаемый злоумышленник выжил и даже успел дать представителям органов правопорядка первые показания. Сейчас рядом с его палатой дежурит полиция. Следователи намеренно не называют имени подозреваемого, но в социальных сетях уже давно вычислили предполагаемого виновника взрыва и имена жертв трагедии. В результате взрыва пострадали 5 человек, в том числе ребёнок, трое погибли.

- С момента возбуждения уголовного дела прошло два дня. Мы не изучили личность подозреваемого полностью. Какие-то сведения мы имеем, которые были озвучены, например, о том, что он хотел свести счёты с жизнью, - говорит Никита Кисилёв, руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области. - Но мотивы не изучены, потому что не хватило времени.

Следствием формируется доказательственная база, проводится ряд судебных экспертиз, планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы для установления вменяемости подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается.