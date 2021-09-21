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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.21 19:30

Хотели как лучше, а получилось как всегда, или Магазин в Шонгуе стал недоступен для людей

Магазин в Шонгуе закрыт уже больше недели. Продукты разгрузить невозможно из-за ремонта дорожного участка, который блокировал заезд к торговой точке. Предприниматель все это время ходит по чиновничьим кабинетам в попытках найти ответственных тех, кто загнал торговую точку в тупик.

В жизни людей из небольших населённых пунктов, таких как Шонгуй, поселковые магазины остаются местом особенным. Купить товары первой необходимости можно только здесь, ведь возможность выехать за продуктами в областной центр есть далеко не у каждого. Но с недавнего времени вход и въезд в «стекляшку», а именно так называют жители Шонгуя местную торговую точку, перекрыт из-за дорожных работ.

Владимир Сахаров, предприниматель: «Здесь были тропинки, тротуар и лестница, которую люди переходили. Якобы по проекту здесь у них остановка, а съезд к магазину засыпали. Ни пожарная машина, ни скорая помощь, ни людям не пройти. В администрации сказали, что проект не согласовывали, специалисты автодора говорят, что это их собственность, что хотят, то и делают».

Магазин предпринимателю пришлось закрыть, ведь работы подвезти и разгрузить товары теперь из задачи элементарной, перешли в трудоемкую.  Семейный бизнес разваливается на глазах.

Ян Сахаров: «Никто не может пройти! Кто же пойдёт в такую грязь?».

За комментарием мы обратились в администрацию Кильдинстроя, впрочем, там, как и ожидалось, лишь развели руками:

- Мы вам, по сути, ничем помочь не можем. Они ссылаются, что согласовывали с администрацией проект и съезды согласовывали с администрацией. Я не могу вам давать комментарии, мы работаем в другом отделе. У нас сейчас в администрации коронавирус, я вам подсказала, что могла.

Получается замкнутый круг. В тупике оказалась не только «стекляшка», но и Владимир Сахаров, перемещаясь из кабинета в кабинет - предприниматель найти ответственного за такое неожиданное благоустройство не смог.

Владимир Сахаров, предприниматель: «Я понимаю, мы находимся в отдалении от Мурманска, значит, творят здесь, что хотят: дороги засыпали, людей не слушают. Должны же согласовывать с жителями домов, с учреждениями, с магазинами. Надо же чтобы это было законно».

Предприниматель руки опускать не намерен и «стекляшку» бросать не будет. Сейчас бизнесмен готовит обращение в прокуратуру. Вероятно, что магазин в Шонгуе он откроет, но нескоро.

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