Хотим домой! Французские шахматисты считают дни до выхода из карантина

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и консул Франции Уго де Шеваньяк навестили юных шахматистов, которые сейчас находятся на карантине в областном центре специализированных видов медицинской помощи.

На кадрах запечатлено, как губернатор и консул, облаченные в защитные костюмы, маски, очки и бахилы, общаются с ребятами. Такая экипировка необходима при посещении медицинского учреждения.

По словам детей, самочувствие у них хорошее, в палате иностранные гости играют в шахматы и собирают пазлы, чтобы скоротать время до 29 марта. В это день у французов истекает время карантина и они смогут вернуться домой.