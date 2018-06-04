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День за днём с «Арктик-ТВ»04.06.18 19:30

Хотите найти денежную работу? «Вечерний Мурманск» поможет

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Отключение горячей воды в Мурманске перенесли из-за холодной погоды. Они должны были начаться вчера. Но всю эту неделю в городе будет не выше 7 градусов, пасмурно и дождливо. При такой погоде власти города решили не отключать тепло в жилых домах. А это не позволяет начать запланированные опрессовки. Поэтому их расписание решено было сдвинуть. «Вечерка» публикует подробное расписание, когда и в каких округах Мурманска будет отключена горячая вода и проведены опрессовки.

Хотите найти денежную работу? «Вечерний Мурманск» поможет. Теперь газета анализирует ведущие сайты с предложениями работы и публикует лучшие из них. Например, из свежего выпуска «Вечёрки» можно узнать, что в Мурманске ищут трезвого каменщика и опытного установщика надгробий. А также – врача-косметолога в салон красоты с зарплатой в 150 тысяч рублей.

Из квартиры мурманчанки сбежала змея длиной полтора метра. Вернее, это ручной полоз по кличке Шланг. Эта сообщение настолько переполошило жителей Восточного микрорайона, что некоторые даже опасаются за свою жизнь. Подробности этой истории можно узнать из свежей «Вечерки».  

 

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