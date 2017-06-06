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День за днём с «Арктик-ТВ»06.06.17 19:30

Хотите жить в благоустроенных дворах – научитесь договариваться

Без слаженных действий жильцов не будет новых детских площадок. С этого года действует программа формирования комфортной городской среды. На её реализацию из федерального бюджета в 2017 году регион получил почти 120 миллионов рублей. В одном только Мурманске в этом сезоне обустроят зону отдыха Семёновского озера и 11 дворов.  Но не придомовую территорию одного из домов Первомайского округа, где северяне не успели договориться друг с другом.

Плотная застройка, отсутствие парковок и зон отдыха – знакомая проблема во многих дворах областного центра. Однако, активисты дома на Ледокольном проезде надеются, что часть территории можно привести в порядок и здесь может появиться и детская площадка, и места для прогулок.

- Надо территорию  для отдыха удлинить, а на зелёной зоне машина стоит, - говорит Таисия Мясникова, житель дома № 9 на пр. Ледокольный.

Чтобы стать участником программы «Формирование комфортной городской среды» нужны подписи большинства жильцов многоквартирного дома. Однако, многие соседи не спешат поддерживать инициативу. Некоторые просто не верят, что во дворе бесплатно уложат новый асфальт. К тому же активистам, которые в основном пенсионеры, сложно самостоятельно разработать  даже примерный проект. А ведь в плане можно уделить внимание и парковке и зоне для выгула собак.

Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов г.Мурманска, подтвердил, что помощь активистам будет оказана, им помогут нарисовать ту же схему. «Под лежачий камень вода не течет», - справедливо говорит народный избранник.

- Жильцы этого дома обратились в горсовет, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска. - Мы приехали сюда, чтобы разъяснить и подсказать горожанам, что, если документы будут сделаны, то их проект попадёт в программу и они увидят  благоустроенный двор.

Из-за разногласий  жители этого дома пока не получат желаемые скамейки и детские площадки. Так что в этом году обустроят другие 11 дворов. К счастью, программа по благоустройству действует до 2022 года – время договориться у мурманчан ещё есть.

 

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