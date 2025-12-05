Хождения по мукам резидента Арктической зоны, или Автовладельцы окрестных домов мешают реализовать инвестпроект

Накануне они устроили атаку на предпринимателя в социальных сетях, а сегодня ночью неизвестные злоумышленники сломали забор вокруг стройплощадки.

Ещё в 2021 году резидент арктической зоны получил от города земельный участок под строительство торгового центра в районе улиц Кильдинская и Седова. Всё это время предприниматель исправно платил аренду и не возражал против того, что за это время на пустыре образовалась стихийная автопарковка. Но стоило ему приступить к стройке, как владельцы железных коней из соседних домов пошли в наступление. Начались информационная атака в социальных сетях и реальные угрозы физической расправы.

Алексей Иванов, представитель резидента Арктической зоны РФ: «Приходили, были даже угрозы».

- Какие?

- Такие фразы, что морду набью. Но рабочие на провокации не идут.

Сегодня ночью неизвестные злоумышленники перешли от угроз к делу и сломали забор вокруг стройплощадки.

Алексей Иванов, представитель резидента Арктической зоны РФ: «Мы начали возводить забор, а ночью, когда ещё не было охраны, его сломали. Пытаемся это всё восстановить».

Установить ограждение по периметру мешает пара брошенных «подснежников» и одинокая машина марки «Шевроле». Как выяснилось, машина принадлежит одному из активистов. В итоге, предприниматель вынужден нести дополнительные траты на организацию круглосуточного поста охраны. Даже соседи, которые не против стройки, боятся высказывать свою позицию открыто.

- Я бы рад жить рядом с торговым центром, где мог бы бесплатно парковаться на заранее почищенное место.

Пока съёмочная группа «Арктик-ТВ» работала на месте, никто из протестующих так и не появился перед камерами. Что удивительно.

А ещё более удивительно то, что люди не протестуют против алкомаркетов и пивных, расположенных на первых этажах жилых домов, а их в микрорайоне хватает, как и сетевых магазинов. Вот только дойти до них по скользкой горке пенсионерам и мама с колясками непросто.

Светлана Шарова, мурманчанка: «Дороги не чистят, очень скользко»…

Пока несогласные, а таких около ста человек, собирали подписи, администрация города дала официальный ответ, что участок выделен по закону, проведение публичных слушаний в данном случае не предусмотрено - это подтверждают юристы

Валерий Стадник, адвокат: «В этой ситуации проведение публичных слушаний не предусмотрено».

В Мурманске было уже несколько прецендентов, когда власть была вынуждена объясняться с людьми постфактум, оправдываясь и извиняясь, почему в том или ином месте начата стройка. Возникает невольно вопрос, почему чиновники мэрии по внутренней политике не провели разъяснительную работу с жителями раньше. И наконец, почему прокуратура и полиция не блокируют призывы к массовым протестам в то время, когда идёт специальная военная операция, а регион нуждается в налоговых поступлениях и новых рабочих местах.

Несмотря на холодный приём, резидент Арктической зоны продолжает работу: на первом этапе вынос инженерных коммуникаций, только потом можно будет делать фундамент и возводить стены. Уже к лету 2026 года торговый центр может встать под крышу. Мало того, предприниматель готов пойти на встречу пожеланиям людей и за свой счёт сделать дополнительную парковку на 40 машин.

- Мы готовы при содействии администрации за свои средства увеличить число парковочных мест рядом с нашим магазином.

С 2021 года резидент Арктической зоны исправно платил арендную плату за пустырь. Вложены средства в проект и изыскания, внесён аванс подрядчикам, а если стройка встанет, то убытки муниципалитету придётся возместить через суд, а это десятки миллионов рулей.