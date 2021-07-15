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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.07.21 19:30

Хозяева должны отвечать за тех, кого они приручили

В Государственную Думу внесли законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных на улицу питомцев. Поможет ли это уменьшить случаи жестокого обращения с животными или необходимо принимать другие, более серьёзные меры? Эти и другие вопросы журналисты «Арктик-ТВ»  задали мурманчанам на площади Пять Углов.  Вот какой срез мнений мы получили:

- Я думаю, прежде всего, хозяева животных должны принимать все меры безопасности, что в доме, что на улице. Каждый друг у друга будет учиться хорошему.

- Я считаю, что нужно больше говорить об этом в соцсетях. Люди пишут мало постов, мало историй в поддержку о защите животных.

-  Во-первых, нам нужно снизить количество бродячих животных: собак, кошек. Во-вторых, нужно влиять на людей, чтобы они сами понимали, что плохое обращение с животными – это не очень хорошо.

- Знаете, буквально 20 минут назад встретила женщину, она в подвале кормит котят. Великолепные котята, она занимается этим много лет, думаю, надо помогать таким людям.

- Должно быть воспитание с малых лет, самые основные ценности – человечность, доброта. Прививать детям любовь к ближним, к животным. Только таким образом, только воспитанием можно искоренить это.

- Очень многие выбрасывают. Я за то, чтобы хозяева отвечали за тех, кого они приручили. Сейчас должно быть чипирование, чтобы можно было по чипу найти хозяина собаки или кошки, чтобы вернуть или пусть они несут ответственность, платят штраф.

- Ужесточить возможность заводить животных. Есть много случаев, когда люди покупают собаку, начинают переезжать, вывозят собаку в лес и оставляют там…

 

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