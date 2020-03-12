Хранители истории обмениваются новостями

Сегодня в государственном архиве Мурманской области был особенный день. Дело в том, что к сотрудникам учреждения приехал их коллега из культурной столицы.

Сначала состоялась познавательная экскурсия по хранилищу, встреча с Сергеем Чернявским, директором Российского государственного исторического архива (г. Санкт-Петербург). «Главные цели на сегодня -побеседовать со своими коллегами. Они обещали рассказать, как они живут, чего достигли за прошедшее время. Но за одно и я поделюсь новостями, как живет Российский государственный исторический архив».