Хранители наследия предков

На презентации авторы книг и гости не забыли поздравить коренных жителей Севера с главным праздником – Международным днём саамов.

Виктория Бакула, писатель, доцент кафедры филологии и медиа-коммуникаций МАГУ: «Я бы этому народу пожелала процветания. Он молодец, не исчезает! Это неправда, что он исчезает. Я бы пожелала им расцвета культуры, чтобы язык их сохранился. И через язык, чтобы они стали говорить на родном языке - не на северо-саамском, а на своём, родном, диалекте, который, слава богу, сохранился до нашего времени».

Надежда Большакова, писатель, член союза писателей России: «Я хочу сказать, чтобы народ придерживался своей культуры. Он культурой силён, своими мифами, сказками, своим языком. И если люди будут сохранять это всё наследие наших предков, то, конечно, он будет жить и будет целым и невредимым».

Марина Гринчук, художник центра развития досуга и культуры села Ловозеро: «Я поздравляю с нашим праздником, с прекрасным праздником, с Международным саамским днём. Я желаю всем здоровья, благополучия, успеха. Чтобы ваши дети вас никогда не забывали, чтобы в ваших семьях были всегда мир, тепло, любовь и благополучие. Спасибо вам всем большое, я вас очень люблю».