«Хроника военного Мурманска в записях юных горожан»: необычную экскурсию провели для школьников областного центра

Какими бы не были сложными времена, нужно всегда верить в лучшее. И пример нужно брать с детей. Даже в годы Великой Отечественной войны они не переставали верить в новогодние чудеса.

Об этом юным мурманчанам рассказали в Музейно-выставочном центре Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Необычную экскурсию «Хроника военного Мурманска в записях юных горожан» провели для школьников. Основой театрализованной постановки стал дневник мальчика Владимира Локтева, который жил с семьёй в охваченном бомбежками городе. Но пережить в Великую Отечественную войну он не смог.

Михаил Агеев, воспитанник Центра детского и юношеского туризма г. Мурманска: «Во-первых, это было очень интересно погрузиться в такую историю, узнать, как они жили в то время. Мне очень понравилось, было приятно это учить».

Красной нитью через все представление провели воспоминания реальных мурманских школьников того времени: Евгения Торопова, Владимира Воропанова, Николая Ляпина и других.

Актёрами выступили такие же юные, как и сами зрители, ребята – воспитанники мурманского Центра детского и юношеского туризма.

Анна Кулыбко, воспитанница Центра детского и юношеского туризма г. Мурманска: «Я играла девятилетнюю девочку Валю, младшую сестру Володи Локтева».

Альбина Хмурова, воспитанница Центра детского и юношеского туризма г. Мурманска: «Узнаю новое и могу, прочитав, понять, что чувствовали люди, когда была война».

Ламара Жаркова, методист Музейно-выставочного центра ГУ МЧС России по Мурманской области: «Ребята-молодцы. Они так влились в эту работу, они сильно заинтересовались. Каждый из них прожил свою роль. Они прямо вжились в эту роль. А результат вы сами видели, что у нас получилось».

Воспоминания ребят 40-х годов откликаются в сердце каждого, сколько бы времени не прошло. На экскурсии ребята узнали о спасении домашнего любимца семьи Локтевых. Прямо во время бомбежки ребёнок поднялся из катакомб, чтобы найти кота Барсика.

Анна Кулыбко, воспитанница Центра детского и юношеского туризма г. Мурманска: «Грязный, трясущийся от страха кот лежал под обломками соседской кровати. Как зверь выжил? Загадка. Но с тех пор у котейки пропало желание испытывать свою судьбу».

Экскурсия рассказывала, как жизнь мурманчан продолжалась, несмотря на разрушительные ужасы войны. И как даже в такие тяжёлые годы находилось место для праздников и веры в чудеса.

Олеся Кривенко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Ребятам показали, как делали ёлочные игрушки в годы Великой Отечественной войны. Тогда юные мурманчане мастерили их из грецких орехов и фольги, а выглядели они примерно вот так».

На иммерсивной экскурсии каждый смог сделать себе ёлочное украшение. Этот небольшой символ Нового года смог связать нынешнее подрастающее поколение с ребятами военного Мурманска.