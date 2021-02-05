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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.02.21 19:30

Хроники одной таинственной лужи

В Гаджиеве коммунальные службы продолжают устранять потоп на дороге, выясняя при этом первопричину его образования.

Найти и быстро устранить протечку и, как следствие, образовавшуюся на одной из дорог в Гаджиеве лужу, не получилось. Поиск источника осложняется погодными условиями, специалистам предстоит сложная работа по вскрытию трасс и проверке всех труб, расположенных выше по улице.

Однако представители водоканала и МЭС, опираясь на данные приборов и проведённых исследований, заявляют, что трубы в полном порядке: давление в норме, эхолокация наличие пробоин не подтверждает, окрашивание воды результатов не дало.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Мы вскрыли лотки, идёт выяснение обстоятельств, вода продолжает поступать. Ищем, где, какие средства могут быть задействованы. Пока можно сказать, что это не канализация, это не трубы, потому что они все проверены. Ищем источник, возможно, это действительно грунтовые воды».

То, что дома расположены на засыпанных ранее озёрах, не секрет, однако, и городу более 60 лет: изношены и сети, и дренажные системы. Если исследования докажут, что виной подтопления стали грунтовые воды, под давлением образующие в самой нижней точке лужу, то ливневые канализации и водоотводные системы необходимо будет постоянно поддерживать в рабочем состоянии: и летом, и зимой.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Здесь раньше это всё было засыпано, а там была старая дренажная система, значит, будем в летний период восстанавливать её, чистить, искать, пробивать. Это наша задача».

Пока устранение потопа – сизифов труд: ежедневно приходится начинать уборку проезжей части заново. Воду перегоняют в канаву, оттуда выкачивают насосами. Если дело не в протечках сетей то, до самого лета здесь придётся дежурить аварийным службам.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 105.02.21 20:45 - Горожанин.Выходит, что в Гаджиево, входящее в городской округ ЗАТО «Александровск», где расположена военно-морская база Северного флота России - страдалицы, есть серьезные коммунальные проблемы.
Нам пропаганда льет воду, что обнуленный Пу ВПК поднял на недосягаемую высоту, а выходит, что комфортные условия проживания (быт) гражданских и военнослужащих в городах - базах ВМФ местные власть имущие обеспечить не могут! Какова же причина?
Нет ответа.
P.S.
Зрители, обратите внимание на видео на вакуумную ассенизационную машину АНМ-53 (позднее - КО-503). Шасси уже минимум 28 лет!
Не пора ли её заменить, глава ЗАТО Александровск, господин Семён Кауров?
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Последние комментарии

Горожанин.
05.02.21 20:45
Выходит, что в Гаджиево, входящее в городской округ ЗАТО «Александровск», где расположена военно-морская база Северного флота России - страдалицы, есть серьезные коммунальные проблемы. Нам пропаганд
Комментарий к новости:Хроники одной таинственной лужи
Горожанин.
05.02.21 17:49
КДМ сейчас, в данный момент (17:50), ждут на подъеме от ул. им. Витуса Берига до ул. Кооперативная. Затор образовался солидный!
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Горохов Виктор Матвеевич
05.02.21 13:45
Добрый день. Рекомендую взять контроль работу микроавтобусов рейс № 51 - почти все пассажиры едят в них без масок и водители абсолютно на это не реагируют, не делают даже замечаний.
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