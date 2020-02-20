Хрупкая мурманчанка – силачка!

Спортсменка из Мурманска стала победительницей чемпионата России по классическому жиму.

В эти дни в Москве проходит чемпионат России по жиму и жиму классическому. Елена Токсарова стала победительницей чемпионата России по жиму классическому среди девушек 14-18 лет в весовой категории 43 кг с результатом 50 кг. Тем самым она вошла в состав юношеской сборной России по жиму и продолжит готовиться на Первенство Мира, которое состоится в Чехии.